Durdurulan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilde, Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:09
Durdurulan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilden indirilen 6 kişinin kimlik belgeleri olmadığı ve yasadışı yollarla Suriye üzerinden ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. Araç sürücüsü Veysel Y., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Kaçak göçmenler, sınırdışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konularak yediemin otoparkına çekildi.


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