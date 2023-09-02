Duruşma için gittiği Bodrum'da hayatını kaybeden avukat toprağa verildi!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 16:32

Güncelleme: 02.09.2023 - 16:32

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat, 1 çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, duruşma için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde Perşembe akşamı, restoranda yemek yerken fenalaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çevikdal, hayatını kaybetti. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Çevikdal'ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine getirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Evinin önünden helallik alınmasının ardından Elif Alev Çevikdal, Sadık Ağa Camisi'ne götürülüp cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çevikdal'ın oğlu Anıl, annesi Kıymet, kız kardeşi Hilal Aydın, ağabeyi Ali Çevikdal ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenaze namazının ardından Elif Alev Çevikdal, gözyaşlarıyla Pınarhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın Çevikdal'ın ölümüyle ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.