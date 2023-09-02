Duruşma için gittiği Bodrum'da hayatını kaybeden avukat toprağa verildi!

Bodrum'da restoranda fenalaşıp hayatını kaybeden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Elif Alev Çevikdal, memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 16:32
Duruşma için gittiği Bodrum'da hayatını kaybeden avukat toprağa verildi!
Abone Ol google-news

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat, 1 çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, duruşma için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde Perşembe akşamı, restoranda yemek yerken fenalaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çevikdal, hayatını kaybetti. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Çevikdal'ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine getirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Evinin önünden helallik alınmasının ardından Elif Alev Çevikdal, Sadık Ağa Camisi'ne götürülüp cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çevikdal'ın oğlu Anıl, annesi Kıymet, kız kardeşi Hilal Aydın, ağabeyi Ali Çevikdal ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenaze namazının ardından Elif Alev Çevikdal, gözyaşlarıyla Pınarhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın Çevikdal'ın ölümüyle ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.


Player Alanı
avukat Bodrum Cenaze duruşma muğla restoran yemek

İlgili Haberler

Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti

Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti
Arkadaşını korumaya çalışırken bıçaklanmıştı: Market çalışanı genç hayatını kaybetti

Arkadaşını korumaya çalışırken bıçaklanmıştı: Market çalışanı genç hayatını kaybetti
Şarköy'de otomobil denize uçtu: Lise müdürü hayatını kaybetti!

Şarköy'de otomobil denize uçtu: Lise müdürü hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler