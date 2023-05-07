Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: Baba kurtuldu, 4 çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da, içerisinde 7 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Otomobilin sürücüsü baba kendi imkanlarıyla kurtulurken; anne ve çocuklar akıntıya kapılıp kaybolurken 5 çocuktan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 06:43
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: Baba kurtuldu, 4 çocuk yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Feci kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde, kırsal Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Misafirlikten dönen baba Hasan Çetin'in (38) kullandığı ve içerisinde eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ'ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu.

4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Otomobildeki İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 4 kardeşin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. 


Şanlıurfa otomobil kayboldu

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı
MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

En Çok Okunan Haberler