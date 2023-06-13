Düzce’de baba kendisini döven oğlunu öldürdü

Ahmet Akcan (58), tartışma sırasında kendisini döven oğlu Mustafa Akcan’ı (30) tabancayla vurarak öldürdü. Yaralanan Ahmet Akcan, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:02
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana gelen olayda Ahmet Akcan ile uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Mustafa Akcan arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mustafa Akcan, babasını dövüp, yaraladı. Ahmet Akcan da oğlunu evde bulunan tabanca ile vurdu.

Mustafa Akcan, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Akcan ise hastanede tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


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