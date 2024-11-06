Mardin’de feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Mardin’de feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 15:01

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çatalan Mahallesi yakınında öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün adı öğrenilmeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR!

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ö.E. ile F.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #mardin #sürücü #yaralı

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