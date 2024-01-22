Düzce'de iş cinayeti: Paletlerin altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:49

Güncelleme: 22.01.2024 - 17:50

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde, otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan Öz-İş isimli firmanın üretim tesisinde meydana geldi.

Tesiste palet taşıyan forklift devrildi. Devrilen forklifteki paletlerin altında kalan işçiler Ahmet Sancak ile Mithat Derici isimliağır yaralandı. Diğer işçiler, paletleri Sancak ve Derici'nin üzerinden kaldırdı.

Durum, 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki yaralılardan Ahmet Sancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Mithat Derici'nin tedavisi devam ediyor.

Polis, forklifti kimin kullandığının tespit edilmesi ile ilgili çalışma başlatılırken soruşturma sürüyor.