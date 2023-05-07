İzmir'de iş cinayeti: Başına demir düşen işçi yaşamını yitirdi
İzmir'in Konak ilçesinde çalıştığı inşaatta başına demir düşen Kenan Onat isimli işçi yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Umurbey Mahallesi 1497 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle demir, inşaat işçisi Kenan Onat'ın başına düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Onat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Onat'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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