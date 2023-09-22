Düzce'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını katletti

Düzce'de Özbek uyruklu Berno Adilova (46), birlikte yaşadığı A.G. (68) tarafından boğazı kesilerek katledildi. A.G., olay sonrası polis merkezine gidip teslim oldu.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 20:33
Düzce'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını katletti
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Düzce'de akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502'nci sokakta A.G., kendisini aldatmakla suçladığı birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Berno Adilova ile evde tartıştı.

Tartışma sonrası A.G., Adilova'nın bıçakla katletti. Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu.

Adilova'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

A.G.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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Düzce kadın cinayeti

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