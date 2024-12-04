Düzce'de otomobil sitenin bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var!
Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kalıcı konutlar bölgesinden şehir merkezine seyreden M.T. idaresindeki 81 KF 543 plakalı otomobil, Yenikent Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile aynı aileden S.T. (34), V.T. (24), B.T. (15), D.E.C.T. (4) ve bebek A.T., hafif yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle bahçe duvarından kopan parçalar sitede park halindeki hafif ticari araca zarar verdi.
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