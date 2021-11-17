Düzce'deki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: '1999 depreminin fayı'

17 Kasım 2021 Çarşamba, 16:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremi 5,3 olarak olarak duyurdu.

Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu’da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

DÜZCE 99 DEPREMİNİ YAŞAMIŞTI

Düzce, Türkiye’nin deprem hafızasında acı bir yer tutuyor. 17 Ağustos’taki 7.6 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmişti. Bu depremden sadece 87 gün sonra 12 Kasım 1999’da bu kez Düzce 7.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu depremde de 710 kişi hayatını kaybetmişti.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Süleyman Pampal, Haber Global'e yaptığı ilk değerlendirmede, "Bolu-Gerede 1944 7,4 deprem yaşamış bir bölge. 1999'da hemen batısında oldu. Arada çok büyük bir deprem beklemeyiz. Kuzey Anadolu Fayı Düzce-Kaynaşlı arasında kırıldı. Depremin daha büyüğü doğuya doğru beklenebilir" dedi.

Depremin diğer fayları tetikleyip tetiklemeyeceğine değinen Pampal, "O bölgenin bir tetiklemeye ihtiyacı yok. O bölge zaten 99'da deprem yaşamış bir bölge. Ancak, insanları korkutmadan o bölgede olması muhtemel bir depremin beklendiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

CNN Türk'e konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz ise "O bölgede bir parça kırılmamış fay kaldı. Bolu-Gerede hattında bie deprem beklentimiz var fakat bugünkü depremin Gökyazı'da olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu depremin olduğu bölgede büyük bir depremin olacağını beklemiyorum" dedi.

Prof. Dr. Polat Gürkan ise, "Ben Gerede, Yalova'nın yakınına kadar herhangi bir kaymayı yakın yıllarda beklemem. Enerjinin birikmesi yüz yıllarla ölçülen süreler içinde oluyor" dedi.

Konuya ilişkin konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da, "Son depremin İstanbul ve Düzce'de bir depremi tetiklemesi riski görmüyorum" dedi.

