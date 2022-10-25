Karayolları Bafra’da kalker ocağı kuruyor: Tamamı ormanlık alan

25 Ekim 2022 Salı, 18:03

Samsun Bafra’da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, ikinci grup madenlerden olan kalker ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

İncelenen başvuruyla ilgili, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 17’inci maddesi gereğince ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Toplam 12.74 hektarlık alandan oluşan bölgenin 12.30 hektarlık kısmında doğaltaş ocak alanı, 0.17 hektarlık kısmına bitkisel toprak depolama alanı, 0.17 hektarlık kısma ürün stok alanı ve 0.09 hektarlık kısma şantiye alanı yapılması planlanıyor.

Proje alanının bir kısmı orman alanı, bir kısmı da Türkmenler Devlet Ormanı’nın içerisinde kalıyor. ÇED dosyasında, proje alanı içerisinde bulunan ağaçların yerlerinden söküleceği için proje bitiminde rehabilite aşamasında bölgeye gerekli ağaç dikimi gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, arazi vasfıyla ilgili kurumlardan ve şahıslardan gerekli izinlerin alınacağı, izinler alınmadan üretim faaliyetlerine başlanmayacağı da söylendi.

HER PATLAMADA 50 DELİK

12.30 hektarlık alanda patlama gerçekleştirilecek. Bu şekilde, açık işletme yöntemiyle basamaklar halinde ilerleme sağlanacak. Patlayıcı madde olarak ANFO kullanılacak olan çalışmalarda alan, madde jelatinit tipi dinamit ve milisaniye gecikmeli kapsüller yardımıyla patlatılacaktır. Bu şekilde her patlamada 50 delik oluşturulacak. Öte yandan, tamamı ormanlık alanın içerisinde kalan proje kapsamında ise yılda 750 bin ton üretim yapılacağı tahmin ediliyor.