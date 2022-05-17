e-Devlet girişi nasıl yapılır? e- Devlet şifresi nasıl alınır?

17 Mayıs 2022 Salı, 10:25

e-Devlet kapısı, yurttaşlara kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeye gerek olmadan pek çok işlemi yapma imkanı sunuyor. e-Devlet kapısını kullanarak, sorgulama hizmetleri, başvuru hizmetleri, bütünleşik hizmetler, belge üretme hizmetleri, ödeme hizmetleri, bilgilendirme hizmetleri, ödeme hizmetleri, abonelik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İlk e- Devlet şifresi bir PTT şubesinden satın alınır. PTT'den alınan ilk e- Devlet şifresi e-Devlet uygulaması üzerinden değiştirilebilir. Eğer e- Devlet uygulamasına cep telefonu numarası veya e-posta adresi kaydedildiyse şifrenin unutulması durumunda tekrar PTT'ye gitmeye gerek olmaz. Kaydedilen cep telefonu numarası veya e-postaya doğrulama kodu gönderilerek şifre yenileme işlemi gerçekleştirilebilir.

Ancak sisteme bu bilgiler girilmediyse şifrenin unutulması durumunda PTT'den yeni bir şifre alınması gerekmektedir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL YENİLENİR?

Şifrenizi yenilemek için; Giriş sayfasındaki “Şifremi Unuttum” düğmesini tıklayınız. Başlangıç sayfasındaki seçeneklerden birini işaretleyerek "Devam Et" düğmesini tıklayınız. Kullanacağınız kimlik tipini seçerek " Kimlik No" ve "Kimlik Detay" sayfalarında istenen bilgileri ilgili kutucuklara yazınız. e-Devlet Kapısı'nda doğrulanmış iletişim bilgilerinizi yazınız. Güvenlik Kodu" sayfasında cep telefonunuza veya e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu yazınız. Yeni şifre belirleyiniz.

e- Devlet şifresi hiç kimse ile paylaşılmamalıdır. Herhangi bir kamu kurumu sizden işlemler için e-devlet şifrenizi istemeyeceği gibi, iş başvurusu sırasında da bu bilgi sizden asla istenemez.

E-DEVLET'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e- Devlet kapısına turkiye.gov.tr adresinden giriş yapılabilir. e- Devlet kapısına giriş yapılabilmesi için TC kimlik numarası ve şifreye ihtiyaç vardır. e- Devlet kapısının mobil uygulaması cep telefonuna indirilebilir. Mobil uygulamaya da yine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

E- DEVLET ŞİFRESİNİ KİMLER ALABİLİR?

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Mavi kartlılar (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinde belirtilen yabancı ülke vatandaşları), Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar e Devlet şifresi alabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ ÜCRETLİ Mİ?

İlk şifre için PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra alınacak şifeler için ise 4 TL ücret ödenmektedir.