e-YDS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/13 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2022/13 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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