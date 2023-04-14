Ebru Baki istifa etti! Yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 14.04.2023 - 18:29

Güncelleme: 14.04.2023 - 18:29

Gazeteci Ebru Baki'nin HaberTürk’le yollarını ayırdığı öğrenildi. HaberTürk ekonomi müdürü olarak görev alan, aynı zamanda ‘Para Gündem’ programını sunan Baki'nin yeni adresi ise Sözcü TV oldu.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN..."

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ebru Baki'yi etiketleyerek "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti." ifadelerini kullandı.

EBRU BAKİ KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Baki Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde stajını tamamladı. Marmara Üniversitesi’nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun oldu ve Cumhuriyet Dergi’sinde yayımlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü.

Birincilik bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü’nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü.

Staj döneminden CNN Türk’teki çalışma hayatına kadar Hürriyet’te 7 sene çalışan Baki, CNN Türk’te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya’nın el değiştirerek Demirören Medya’nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk’ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti.