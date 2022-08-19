Uykusuz hali gündem olmuştu: Ebru Baki izne çıktı

Habertürk ekranlarında sabah saatlerinde Para Gündem programında konuklarını ağırlayan Ebru Baki geçtiğimiz günlerde yayın sırasında uyukladığı ve uykusuz görüntüleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Baki, bir süre dinlenmek üzere izne çıktı

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 13:15
Uykusuz hali gündem olmuştu: Ebru Baki izne çıktı
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Habertürk'teki Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki, canlı yayında uykusuz görüntüleriyle dikkat çekmişti.

Gözlerini açmakta zorlanan sunucunun görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kanal yönetimi Ebru Baki'yi tatile gönderdi. Ayrıca program akışında da değişikliğe gidildi. Para Gündem programının yerine ise Sena Alkan’ın sunduğu Haber Bülteni adlı program akışta yer aldı.


Ebru Baki Habertürk

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