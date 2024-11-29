'Meğer her şey paraymış' sözleri gündem olmuştu... Ebru Şallı-Uğur Akkuş evliliğinde yeni gelişme

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:54

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:55

Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş'un boşanma davası bugün yapılacaktı. Ancak, çift, boşanma davasını geri çekme kararı aldı. Uğur Akkuş, 5 yıl önce evlendiği eşi Ebru Şallı ile olan ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldığını açıkladı.

Daha önce, 8 Kasım'da sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Akkuş, boşanma davasının arkasında mutsuzluk ve ilişkiye duyduğu hayal kırıklığının olduğunu belirtmişti. Akkuş, "Bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.





Bu açıklamanın ardından Ebru Şallı, boşanma süreciyle ilgili bir açıklama yapmış ve "8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim" demişti. Şallı, evliliğin sona erme kararını aldıklarını, ancak sürecin iki tarafın özel hayatı olduğunu belirterek, "Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim" demişti.





Bugün, çiftin boşanma davasının gerçekleşeceği günde ise Uğur Akkuş'tan yeni bir açıklama geldi. Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" diyerek, evliliklerine bir şans daha verme kararı aldıklarını duyurdu.



