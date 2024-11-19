Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor: 'Her şey paraymış!' sözlerine ilk kez yanıt verdi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:15

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:15

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 7 yıllık birlikteliklerini ve 5 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Uğur Akkuş, 8 Kasım’da Beykoz 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtığını duyurdu.

UĞUR AKKUŞ: "HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma kararının nedenini şu ifadelerle açıkladı:

"Bugün, 7 yıldır beraber olduğum, severek ve büyük aşkla evlendiğim eşim Ebru Şallı’dan boşanmak için başvuruda bulundum. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Artık mutsuz olduğum için boşanmaya karar verdim. Daha mutlu ve huzurlu bir hayat için bu adımı attım."

EBRU ŞALLI: "8 AY ÖNCE BOŞANMA VEKÂLETİMİ VERDİM"

Ebru Şallı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürecin daha önce başladığını belirtti:

"Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için bilgi vermek istedim. Bu konu, her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim."

"ARAMIZDA KAVGA GÜRÜLTÜ YOK"

Bir etkinlikte boşanma kararıyla ilgili ilk kez konuşan Ebru Şallı, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur Bey de, ben de böyle bir süreçteyiz. Ben her zaman güzel şeyler söylerim, kötü bir şey söylemem. Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok. Ayrıca, ortak mal varlığımız da bulunmuyor."

AKKUŞ'UN SÖZLERİNE YANIT

Uğur Akkuş’un, “Her şey para ve maddiyatmış” şeklindeki açıklamalarıyla ilgili soruya Şallı, "Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir, söylemiştir. Olabilir, Uğur bu!" diyerek yanıt verdi.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin ayrılık süreci, her iki tarafın açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.