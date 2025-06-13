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Ece Üner hakkında açılan davada yeni gelişme!

Ece Üner hakkında açılan davada yeni gelişme!

13.06.2025 12:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ece Üner hakkında açılan davada yeni gelişme!

Halk Ana Haber'in sunucusu Ece Üner hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Üner'in yargılandığı davada, bir sonraki duruşma 19 Eylül tarihine ertelendi.

Gazeteci Ece Üner, 18 Mart'ta İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımına verdiği yanıt nedeniyle Halk TV binasından polisler eşliğinde ifade vermeye götürülmüştü.

Saymaz’ın bu paylaşımına “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık” diyen Üner hakkında 'yargı organlarının alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Ece Üner, Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına dair "Mağduru olduğum bir meselenin sanığı oldum" demişti. Ece Üner, yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Davanın bugün görülen duruşmasında ise; yurt dışı çıkış yasağı kaldırılırken, bir sonraki duruşma da 19 Eylül tarihine ertelendi.

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