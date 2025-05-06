Son dakika... Ece Üner hakkında dava açıldı: 2 yıla kadar hapis istemi!

Son dakika haberi... Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davada, Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son dakika... Ece Üner hakkında dava açıldı: 2 yıla kadar hapis istemi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:27

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