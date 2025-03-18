Özgür Özel'den 'Ece Üner' paylaşımı: 'Artık gazetecilerle uğraşmayı bırakın'
CHP lideri Özgür Özel, Savcılık tarafından ifadeye çağrılan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan sunucu Ece Üner için bir paylaşım yaptı. Özel, "İktidar ve aparatları artık gazetecilerle uğraşmayı bırakmalıdır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ifadeye çağrılıp ardından "adli kontrolle" serbest bırakılan Halk TV sunucusu Ece Üner için, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"KABUL EDİLEMEZ"
"Gazeteci Ece Üner’e, bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle fiili gözaltı işlemi ve adli kontrol tedbiri uygulanması kabul edilemez" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:
"İktidar ve aparatları artık gazetecilerle uğraşmayı bırakmalıdır. Ece Üner’e ve Halk TV ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Gazeteci Ece Üner’e, bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle fiili gözaltı işlemi ve adli kontrol tedbiri uygulanması kabul edilemez.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 18, 2025
İktidar ve aparatları artık gazetecilerle uğraşmayı bırakmalıdır.
Ece Üner’e ve Halk TV ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
NE OLMUŞTU?
Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.
Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim" diyen Üner, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
İfade işlemleri sona eren Üner için "adli kontrol" talep edildi.
Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı kararıyla serbest bırakıldı.
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