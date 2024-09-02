Ece Üner, Kayıp Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti: 'Hepsi susuyor...'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:29

Güncelleme: 02.09.2024 - 12:29

Narin Güran 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. O günden beri Narin'den haber alınamadı.

Tüm Türkiye Narin'den güzel haber gelmesini bekliyor. İfadesine başvurulan köy halkından Narin'le ilgili bir bilgi çıkmaması gazeteci Ece Üner'in dikkatini çekti.

ANNE, BABA VE AĞABEY ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Narin'in kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında anne, baba ve ağabey ifade vermek üzere gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan aile bireyleri ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

KÖYDE ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.

Arama çalışmalarının 11. gününe dek toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvurulmuş, 32 bin 952 kişi kontrol edilmiş, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapılmıştı.

AMCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde kritik bir gözaltı haberi geldi. Narin'in muhtar amcası S.G. gözaltına alındı. Amca S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları özel bir uygulama kullanarak sildiği ortaya çıktı.

Bu sırada amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran’ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı. Amca S.G. son olarak adliyeye sevk edildi.

ECE ÜNER: HEPSİ SUSUYOR! SUSMALARI ÇOK ŞEY ANLATIYOR

Bu sırada gazeteci Ece Üner, köy halkının olayla ilgili suskun olmasına dikkat çekti.

Halk TV'ye katılan Ece Üner, bu sabah İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Narin'in kaybolması sonrası köyde yaşanan durumu Ece Üner şöyle yorumladı:

"Bir köy susuyor. Bütün akrabalar susuyor, anne susuyor. Aslında sustukları ile çok şey anlatıyor. Bakışıyla, vücut diliyle... Birçok kadın, ekonomik özgürlüğü olmadığı için, ailenin direği tırnak içinde baba olduğu için, aile içi ensest dahi olsa, babalar, amcalar, ağabeyler korkunç şeyler yapıyor olsa dahi susmak zorunda olduğunu hissediyor. 'Aman ailemin direğine bir şey olmasın.' Bazı durumlar yaşadım; baba kızını taciz etmiş ama anne kıza düşman. Kızından vazgeçiyor, o kız kendi yolunu buluyor. Herkes susuyor. Burada kadının önemi çıkıyor."