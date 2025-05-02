Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem'i darbeden şahıs tutuklandı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, belediye çalışanı T.U. tarafından darp edildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem'i darbeden şahıs tutuklandı
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ANKA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 18:19

Edinilen bilgiye göre, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Öktem ve T.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında T.U., Öktem’i darbetti. Öktem, polise şikayetçi olurken gözaltına alınan T.U. emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

T.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #EDirne #Edirne Belediyesi #Adliye

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