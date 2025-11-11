Edirne'de iş insanı evinde ölü bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 14:34:00
Keşan ilçesinde, 44 yaşındaki iş adamı Uğur Selvi, evinde ölü bulundu. Selvi'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak’taki evinde giden Uğur Selvi’den (44) iddiaya göre; haber alamayan arkadaşları, müstakil evin bodrum katındaki pencereden içeri girdi.

Selvi’yi yatak odasında hareketsiz yatarken bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Selvi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Selvi’nin cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

