Fethiye'de insanlık dramı: 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı teknede düzensiz göçmenler ve bir insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.
İNSAN KAÇAKÇISI DA ARALARINDA...
Lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) ve 1 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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