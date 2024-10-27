Fethiye'de insanlık dramı: 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı teknede düzensiz göçmenler ve bir insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye'de insanlık dramı: 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:22

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

İNSAN KAÇAKÇISI DA ARALARINDA...

Lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) ve 1 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Etiketler: #göçmenler #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Kilis’te 18 göçmen ile yakalanan organizatör tutuklandı

Kilis’te 18 göçmen ile yakalanan organizatör tutuklandı
İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler