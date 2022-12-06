İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

06 Aralık 2022 Salı, 09:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün 2012 Jandarma Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ve 2014-2015 yıllarında Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavlarında, aday numarası üzerinden usulsüz kodlama yaptığı belirlendi.

17 GÖZALTI KARARI

Bu şekilde örgüt mensuplarının kamu görevlerine sızdırıldığını tespit edildi. Savcılık, bir polis, bir astsubay, bir infaz koruma memuru, bir zabıta memuru ve diğer meslek gruplarından 13, toplamda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul merkezli Samsun, Malatya ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.