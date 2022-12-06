İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
FETÖ'nün 2012, 2014 ve 2015 yıllarındaki jandarma sınavlarında, usulsüz kodlama yöntemiyle kamuya sızdığı tespitiyle yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün 2012 Jandarma Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ve 2014-2015 yıllarında Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavlarında, aday numarası üzerinden usulsüz kodlama yaptığı belirlendi.
17 GÖZALTI KARARI
Bu şekilde örgüt mensuplarının kamu görevlerine sızdırıldığını tespit edildi. Savcılık, bir polis, bir astsubay, bir infaz koruma memuru, bir zabıta memuru ve diğer meslek gruplarından 13, toplamda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul merkezli Samsun, Malatya ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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