Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:59

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Pakistan ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen #EDirne

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