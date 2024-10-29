Fethiye açıklarında 103 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ve lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 103 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 14'ü çocuk 75 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İlçe açıklarında ekiplerce durdurulan lastik botta da 2'si çocuk 28 kaçak göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: #kaçak göçmen #Fethiye
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