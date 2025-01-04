Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, bu kapsamda Pakistan ve Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: #EDirne #kaçak göçmen #göçmen
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