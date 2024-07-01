Edirne'de 67 siteye erişim engeli getirildi!

Edirne’de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, tehlikeli madde temini içerikli 67 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:44
Edirne'de 67 siteye erişim engeli getirildi!
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar çerçevesinde, yurttaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi için tehlikeli madde temini içerikli internet sitelerini erişime engelleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (Phishing) ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 67 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatılması sağlandı.


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