Edirne'de 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:31
Edirne'de 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen organizatörlere yönelik operasyon düzenledi.

11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 41 mermi, 42 bin 45 TL, 1625 dolar, 6 bin 575 Avro, farklı kişilere ait 2 Filistin pasaportu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


İlgili Haberler

Edirne’de 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de 10 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne’de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de 21 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esenyurt'taki Fi Tower sitesinde kriz büyüyor: Arapça vekâleti yırttı, ifadeye çağrıldı

Esenyurt'taki Fi Tower sitesinde kriz büyüyor: Arapça vekâleti yırttı, ifadeye çağrıldı
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Türkiye'nin AB yolu Kıbrıs'tan geçiyor'

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Türkiye'nin AB yolu Kıbrıs'tan geçiyor'
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi: Git propagandanı orada yap!

Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi: Git propagandanı orada yap!
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim

CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi