Edirne'de 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen organizatörlere yönelik operasyon düzenledi.
11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 41 mermi, 42 bin 45 TL, 1625 dolar, 6 bin 575 Avro, farklı kişilere ait 2 Filistin pasaportu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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