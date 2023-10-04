Balıkesir’de 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 108 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:15
Balıkesir’de 108 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-4510, KB-40) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-111) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Balıkesir Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.


Balıkesir Ayvacık kaçak göçmen

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