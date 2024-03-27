Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılık yaptığını tespit ettiği 7 şüphelinin iki iş yeri ile üç aracında arama yaptı.
Aramalarda, 9 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, 119 bin makaron, 252 kilogram kaçak tütün, 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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