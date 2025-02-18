Edirne'de alüminyum fabrikasında büyük yangın

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edirne'de alüminyum fabrikasında büyük yangın
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:19

Süloğlu ilçesi Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan alüminyum fabrikasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Lalapaşa, Süloğlu ve Edirne merkezden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

 


Etiketler: #EDirne #fabrika #Yangın

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