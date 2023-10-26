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Edirne'de askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:45
Edirne'de askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı
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Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade askeri personeli taşıyan askeri araç, Edirne'den Süloğlu ilçesine seyrederken Hacıumur köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, askeri personeli sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralı askeri personel Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar kaza yerine gelerek yetkililerden bildi aldı.


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