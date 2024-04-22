Osmaniye'de durdurulan minibüsten 9 kaçak göçmen çıktı

Osmaniye'de polisin durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör şüphelisi olarak gözaltına alınan Suriyeli sürücü Fuaz H., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:34
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, kaçak göçmenlerin yakalanması ve organizatörlere yönelik çalışma başlattı. Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan, koltukları sökülmüş minibüs durduruldu. Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu sürücü Fuaz H. gözaltına alındı. El konulan minibüs, otoparka çekildi.

Fuaz H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

 


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