50’si çocuk 186 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:44

Güncelleme: 15.05.2024 - 09:44

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs günü Urla ve Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışmalar yürüttü.

Ekipler tarafından dört ayrı noktada gerçekleştirilen çalışmada, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32’si çocuk 160 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ekipler aynı gün yine Foça ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 18’i çocuk 26 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.