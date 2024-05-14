İzmir'de 26 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 18'i çocuk 26 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, göçmenleri taşıyan botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 18'i çocuk 26 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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