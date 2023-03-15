FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu

15 Mart 2023 Çarşamba

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in silahlı fotoğraflarını gördünüz mü? Özmen ağır silahlarla çektirdiği pozlarını “Polislerimizin kadro atışlarına katılıp yerli silahlarımızı test ettik” diye paylaştı.

BirGün’den meslektaşımız İsmail Arı, Özmen’in sicilini ortaya dökünce de sosyal medya hesabını kapattı.

Ama işte arşiv unutmuyor...

Biz yazmayalım, iktidarın yayın organı Sabah gazetesinin 10 Eylül 2016 tarihli haberinden okuyalım:

“Pensilvanya’ya gidip Gülen’i ziyaret etmesine rağmen, hedef şaşırtmak için darbe girişimi gecesi sokaklarda uzun namlulu silahla poz verip Atatürk fotoğrafları paylaşan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen Kırklareli’nde tutuklandı.”

Gelin görün ki...

Nasıl olduysa, bu Mevlit Özmen cezaevinden çıktı.

Yetmedi, Süleyman Soylu onu İçişleri Bakanlığı’na hukuk müşaviri yaptı.

Kulislerde deniyor ki...

Mevlüt Özmen’i içeriden kurtaran Süleyman Soylu’ydu. Göreve iade etmekle kalmadı, Türkiye’nin en önemli bakanlıklarından birinde kritik koltukta 4 yıl oturmasını sağladı.

2020 Temmuz’undan beri de Manisa’da vali yardımcılığı görevini yapmasını sağladı.

Sahi, ne diyordu Süleyman Soylu: “Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ’cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur.” Açık sözlü insanları seviyorum.

Zaman gazetesinden AKP temsilciliğine

Okumuşsunuzdur: Deprem bölgesindeki yetersizlikleri dile getirenlere “Tasmalı itler” diyen Tuğrul Selmanoğlu’na, AKP’nin yurtdışı seçim kampanyasında üst düzey görev verildi. Selmanoğlu, iktidarın yurtdışındaki seçim koordinasyonunda tanıtım ve medyadan sorumlu başkan yardımcılığı koltuğuna getirildi.

Herkes Selmanoğlu’nu tartışırken...

Ben size başka bir görevlendirmeden bahsedeyim.

Adı; Emine Şeçeroviç Kaşlı.

Saraybosna’da yaşayan bir Boşnak gazeteci.

Kaşlı, geçen gün sosyal medya hesabından “Bu görevle de Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde bu davaya hizmet etmek onur ve gurur vericidir. Allah yardımcımız olsun. Reisle bir zafere daha...” diyerek resmi bir görevlendirme belgesini paylaştı

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin kaleme aldığı belgeye göre; Emine Şeçeroviç Kaşlı iktidar partisinin Bosna Hersek’teki seçim koordinatörü koltuğuna oturtuldu.

Belli ki AKP Kaşlı’ya çok güveniyor olacak, binlerce seçmeni ona teslim etti.

Peki, Emine Şeçeroviç Kaşlı’nın pek de hatırlanmasını istemediği geçmişinde ne vardı?

Yazayım: Kaşlı, uzun bir süre FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin yazarıydı.

17-25 Aralık’ta AKPFETÖ savaşı başlayınca çok üzülmüş olacak ki 2 Ocak 2014 tarihinde sosyal medya hesabından de şu mesajı paylaştı:

“Aklıma Mahsun’un şarkısı geldi. “Hepimiiiz gardeşiz bu öfkeee ne diye... (*dinlediğimden değil)”

Neyse...

Onlarca örnek gösteriyor ki, Fethullahçılarla zamanında teması olmayanı AKP’de bir göreve atayamıyorlar!