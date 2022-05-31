Edirne'de gören intihar girişimi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı
Edirne'de 70 yaşındaki Yaşar Jipka, evinin sundurma kısmına çıktı. Bunu gören yurttaşlar olayı intihar sanarak ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler Jipka'nın evden gelen gaz kokusu nedeniyle sundurmaya çıktığını öğrenerek olaya müdahale ettiler.
Edirne’de yaşlı bir yurttaşın sundurmaya çıktığını gören yurttaşlar intihar girişimi ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Olayın intihar girişimi değil yurttaşın gaz kokusu nedeniyle çıktığı balkonda mahsur kalmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Yaşar Jipka’nın evinin sundurma kısmına çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ‘intihar girişimi’ ihbarında bulundu.
Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşlı vatandaş, sundurmaya intihar için değil evin içinden gaz kokusu geldiği için çıktığını söyledi. Merdivenle yaşlı vatandaşın bulunduğu sundurmaya çıkan polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşı camdan içeriye alıp ardından aşağıya indirdi. Yaşlı vatandaş, sağlık kontrolü yapılmak için ambulansa bindirildi.
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