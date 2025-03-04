Edirne'de hasta nakli yapan ambulansla otomobil çarpıştı!
Edirne’de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve kızı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinden aldığı hastayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakleden ambulans ile S.D. idaresindeki otomobil, Eski Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ve kızı G.D., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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