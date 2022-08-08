Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:47

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos günü, Muradiye Mahallesi Mektep Sokak üzerinde oyun oynarken bir çocuğun taciz edildiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. O esnada H.A isimli müracaatçının, kızının tacize uğradığını ve şahsı tanımadığını söylemesi üzerine, araştırmalar genişletildi.

Edinilen bilgiye göre; G.A isimli 7 yaşındaki çocuk ve B.K isimli 5 yaşındaki çocuk; mahallede oyun oynadıkları esnada, tanımadıkları bir şahıs kendilerine el hareketi ile 'Gel gel’ dedi ve daha sonra yanlarına giderek kız çocuğuna hitaben 'Sana para vereceğim bana eteğinin altını göster çok merak ettim göster hadi bak para vereceğim' ifadelerini kullandı.

OKUL BAHÇESİNDE DE DEVAM ETTİ

Ardından çocuklar olay yerinden uzaklaşıp, okul bahçesine kaçtı. Şahsın çocukları takip ederek okul bahçesinde de aynı sözleri sarfetmesi üzerine çocuklar ağlayarak ailelerinin yanına koşarak gitti.

TACİZCİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine çocukların aileleri 112 ihbar hattını arayarak olayı anlattı. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından harekete geçti.

Çevredeki ve okuldaki güvenlik kameralarını incelenerek şahsın H.T. olduğu belirlendi. Nöbetçi savcıya bilgi verilerek ve yakalama kararı çıkartılarak; şahsın önce çalıştığı işyerine, ardından da ikamet ettiği eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

06.08.2022 günü gerçekleşen olayın müştekileri H.A ve G.K. çocukları G.A ve B.K Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılarak şüpheli şahsı tespit etmeleri istendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

H.A ve G.K çocukları G.A ve B.K , H.T isimli şahsı tespit etmesi üzerine olayın H.T. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şahıs, ifadesinde her şeyi itiraf etmesinin ardından Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Uzunköprü Adliyesi'ne Sevk edildi.

Nöbetçi Savcıdaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.T isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece cinsel istismar ve cinsel taciz suçlarından tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.