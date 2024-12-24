Edirne'de kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:25

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #EDirne

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