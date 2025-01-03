Edirne'de sis esareti... Görüş mesafesi 50 metrenin altına indi!

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan sis, bugün de etkisini sürdürdü. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına indi.

Edirne'de sis esareti... Görüş mesafesi 50 metrenin altına indi!
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:39

Edirne'de dün sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Gün boyu yer yer etkili olan sis gece de devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü.

Polis ekipleri, gece saatlerinden itibaren trafikte bir olumsuzluk yaşanmaması için önemli noktalarda aldığı önlemleri sürdürdü. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Etiketler: #EDirne #görüş mesafesi #Sis #Trafik

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