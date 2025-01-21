Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren onlarca kişi yakalandı!
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #düzensiz göçmen #afganistan #Mısır #PAKistan
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