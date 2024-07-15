Bodrum’da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:40
Bodrum’da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 2’si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk, Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 40 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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