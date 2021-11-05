Efeler’de ikinci ‘Kitap Kafe’ açıldı
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kitap Kafe’nin ikinci şubesini Girne Mahallesi’nde açtı.
Gençlerin ve çocukların her türlü bilgiye ulaşabileceğini vurgulayan Başkan Atay, “İki ay içerisinde Orta Mahalle’de bir Kitap Kafe daha açacağız. Bunun da sözünü veriyorum. Çünkü Kitap Kafe’leri çok önemsiyorum. Burada gençlerimizin bilgiye erişme konusundaki duyarlı davranışlarını, bilgiye erişmek için yer aradıkları bir ortamı hazırladık. Burada binlerce kitap var, bilgisayar var. Çocuklarımız için, geleceğimiz için ve kadınlarımız için çabalıyoruz. Çünkü, onların da çocuklarını buraya güvenli bir şekilde gönderip burada çocuklarının eğitimle bilgiye kavuşmalarını sağlamayı amaçladık” dedi. Görev süresi dolana kadar verdiği tüm sözleri yerine getireceğini ifade eden Başkan Atay, “Ben belediye başkanı olarak verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Hiç kimse engelleyemeyecektir. Ne dediysem, hepsini yerine getireceğim. Ben de verdiğim sözleri tutacağım. Bir örneğini de burada görüyorsunuz. Daha çok örnekler göreceksiniz. Her ay iki sürpriz yapacağım sizlere, her ay iki açılış yapacağım” diye konuştu.
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