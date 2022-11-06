Efsane kooperatifçinin yaşamı kitap oldu… ‘Bir hayalin peşinden: Selçuk Bey’ raflarda!

06 Kasım 2022 Pazar, 17:08

Kooperatifçilik denilince akıllara gelen ilk isim olan Selçuk Bilgi’nin hayatı gazeteci Reşat Yörük’ün kaleminden kitap haline getirildi. Varyant Yayıncılık tarafından yayına hazırlanan “Bir hayalin peşinden: Selçuk Bey” adlı eser, daha ilk gününde büyük ilgi gördü. İzmir Kitap Fuarı’nda düzenlenen ve Selçuk Bilgi’nin da hazır bulunduğu imza gününde renkli saatler yaşandı. Etkinliğe katılanlar arasında başta Selçuk Bilgi olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı Aziz Kocaoğlu, 24. Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, Türkiye Fidan Üreticileri Birliği Başkanı Hurşit Nallı, Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı Başkanı Hülya Türkmenoğlu, Gödence Kooperatifi Başkanı Özcan Kokulu da vardı.

Turizm ve Tanıtma eski bakanlarından, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, ön sözde, “İleri görüşlü, planlayıcı, uygulayıcı, vizyoner bir yerel liderin olağanüstü öyküsü” olarak tanımladı. Coşkun, “Selçuk Bilgi’nin belediye başkanlığı, kooperatif başkanlığı ve halk önderliği bu kitapla tarihe geçmiş oluyor” dedi.

AYKIRI BİR BAŞKAN

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bademli beldesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Selçuk Bilgi, sırtında su kasaları taşıyan, gerekli gördüğünde cuma namazında minbere çıkıp ahaliyi bilgilendiren, Ankara’daki bürokratlar beldelerine daha çabuk gelsinler diye kendisi hakkında ihbar mektubu yazan; aykırı, çalışkan ve mütevazı bir başkandı. Ancak onu Türkiye’ye tanıtan, kooperatifçilik alanındaki reformist çalışmaları oldu.

1968 yılında kurulan Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kadrolu ilk personeliyken başkanlığa kadar yükselen Selçuk Bilgi, küçük bir beldenin mütevazı şartlardaki üretiminden koskoca bir ekonomi yaratılmasında, “Türkiye’de fidancılık” denilince ilk önce Bademli’nin akla gelmesinde, ihracat kapılarının sonuna kadar açılmasında ve kooperatifin bir bilim yuvasına dönüştürülmesinde çok büyük emeği oldu.

“TÜRKİYE’DEKİ TEK KOOPERATİF” UNVANINI

Bugün ülkedeki meyve fidanı ihtiyacının yarısını tek başına karşılayan Bademli Kooperatifi, onunla birlikte modern tarımın gereklerini yerine getiren ve ortaklarını AR-GE çalışmalarıyla buluşturan bir yapıya büründü. Modern meyveciliğe geçiş Bademli’de üretilen fidanlarla başlarken, doku kültürü ile bitki üreten “Türkiye’deki tek kooperatif” unvanını da yine Bademli Kooperatifi aldı. Aydınlatma ve ısıtma için güneş enerjisinden yararlanan kooperatif, son dönemde antibiyotik kullanımı azalsın ve kalıntı sorunu ortadan kalksın diye “hastalıklara dayanıklı” meyve ağaçları üretebilmek için araştırmalarına hız verdi.

TUTTUĞUNU KOPARDI

Kitabının arka kapağında yer verilen anekdot, Selçuk Bilgi’nin inatçı ve tuttuğunu koparan kişiliğine ilişkin renkli bir örneği şöyle anlatıldı:

“Saraçhane’deki belediye binası, özellikle de Başkanlık katı, tatlı bir koşuşturmacanın içindeydi o sabah. Bayramlaşma yapılacaktı. Herkes, bir yıl önceki yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan SHP’nin İstanbul’daki belediye başkanı Nurettin Sözen’in elini sıkıp onunla fotoğraf çektirmek istiyordu.

Selçuk Bilgi, Özel Kalem’in kapısına yöneldi. ‘Belediye başkanıyım. Acelemiz var. Sayın Başkan’ın imzası lazım’ deyip oradan da hızla Sözen’in yanına daldı. Sıranın hemen ön tarafına ‘kaynak’ yaptı.

- İyi bayramlar Sayın Başkanım. Ben İzmir’den geliyorum. Bademli Belediye Başkanıyım.

- Oooo Başkan! Hoş geldin, sefa getirdin. Ne yapıyor bizim tiyatrocular?

Belli ki Sözen, Bademli ile Bademler’i karıştırmıştı. Uyanık bir başkandı Selçuk Bilgi. Hiç açık etmedi. Hem Bademli ile Bademler’i karıştıran ilk insan Sözen değildi ki!

Birkaç yuvarlak cümle ile geçiştirdi soruyu. Hemen asıl meseleye girdi. Hibe istedikleri dozeri anlattı. ‘Beldemize yol yapacağız. İlle sizin imzanız gerekiyormuş’ diye de ekledi.

Nurettin Sözen, uzatılan evrağa şöyle bir göz atıp ‘şak’ diye imzaladı.

Bilgi’nin gece rüyalarına giren dozer, mesai bitmeden bir dorseye yüklenmişti bile. Önüne eskort araç koydular. Arkadan gidecek Bademli aracına da bir ‘çakar’ taktılar. İstanbul’a sıradan bir otomobil olarak giden Başkan Bilgi’nin aracı, Bademli’ye konvoyla dönecekti. Hem de ‘çakarlı’ bir araç olarak…

Keyfi yerine gelmişti Belediye Başkanı’nın. Bir türkü mırıldanmaya başladı.. ‘Şu İzmir’den aman, çekirdeksiz efem de nar gelir.’”

YÖRÜK’TEN BİR DE MİZAH KİTABI

İzmirli gazeteci Reşat Yörük, SELÇUK BEY kitabından önce, Tire Süt Kooperatifi’nin başarı öyküsünü anlatan “Mustafa Kemal’in Çiftçileriyiz” ile İzmir’de en uzun süreli belediye başkanlığı görevini üstlenen Aziz Kocaoğlu’nun yaşamını kaleme aldığı “Aziz” adlı eserlere imza atmıştı. Yörük’in “Satıyoruum, saaattım!” adlı mizah kitabı da SELÇUK BEY ile eşzamanlı olarak satışa sunuldu. Kitapların tamamı Varyant Yayıncılık tarafından hazırlandı.