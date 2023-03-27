Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı.
Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın akşam saatlerinde güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği açıklamada fırtınanın, salı sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.
Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulunuldu.
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