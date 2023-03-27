Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:26
Ege Denizi için fırtına uyarısı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı.

Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın akşam saatlerinde güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği açıklamada fırtınanın, salı sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulunuldu.


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