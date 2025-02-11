Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde saat 14.43 sıralarında 4.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-11
Saat:14:43:48 TSİ
Enlem:36.58611 N
Boylam:25.52472 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/xvtsN0mhAa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'
- Galatasaray-Fenerbahçe kavgası can aldı!