Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde saat 14.43 sıralarında 4.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.


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