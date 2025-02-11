Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:13

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.