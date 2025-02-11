Son dakika deprem... Ege Denizi'nde peş peşe deprem!
Ege Denizi'nde en büyüğü 4.7 büyüklüğünde son 1 saat içinde 6 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 09.00 itibarıyla peş peşe 6 deprem meydana geldiğini duyurdu.
En büyüğü saat 08.58'de 4.7 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-11
Saat:08:58:33 TSİ
Enlem:36.49472 N
Boylam:25.45528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R8jWhvSpUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Ege Denizi #deprem
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