Son dakika deprem... Ege Denizi'nde peş peşe deprem!

Ege Denizi'nde en büyüğü 4.7 büyüklüğünde son 1 saat içinde 6 deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... Ege Denizi'nde peş peşe deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:31

Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 09.00 itibarıyla peş peşe 6 deprem meydana geldiğini duyurdu.

En büyüğü saat 08.58'de 4.7 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.


Etiketler: #Ege Denizi #deprem

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